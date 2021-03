Oroscopo Acquario domani 18 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani giovedì e tutte le previsioni per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 18 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): seguire l’istinto

Oroscopo Acquario di domani 18 marzo: umore

Quella che sembrava una grande idea, potrebbe essersi trasformata in un progetto complesso e pentirvi di aver iniziato. Il buon aspetto Venere-Plutone tuttavia indica che se l’istinto vi spinge ad andare avanti, dovreste seguirlo. Nonostante le attuali difficoltà potrebbe funzionare bene. Cercate di non immaginare ostacoli che non esistono.

Procedete e andate a vedere dove vi porterà. Probabilmente a una crescita professionale. Sul piano personale: con la Luna in Toro dovreste cercare di creare armonia nella famiglia, fare delle concessioni alle persone care ed eventualmente trovare un compromesso. Tutto diventerà più facile: per voi e per gli altri.

Oroscopo Acquario di domani 18 marzo: amore

In coppia: ipersensibili, un po’ permalosi e con tante aspettative nei confronti del partner. Evitate di esagerare.

Soli: gli incontri sono possibili ma al contempo è probabile qualche delusione. Evitate dunque di partire in quarta.