Oroscopo Acquario domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani venerdì e tutte le previsioni per il segno dell’Acquario

Oroscopo domani 19 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un traguardo importante

Oroscopo Acquario di domani 19 marzo: umore

Potreste raggiungere un traguardo importante in un progetto sui cui state lavorando da tempo. I ritardi finalmente iniziano a svanire. La congiunzione Luna-Marte in Gemelli in buon aspetto con Saturno, sta preparando il terreno per eliminare la sensazione che tutto ristagni. Farete progressi.

Al contempo, la congiunzione vi rende molto impazienti: vorreste che tutti seguissero il vostro ritmo veloce per cui attenzione quando parlate, senza rendervene conto potreste ferire chi avete di fronte. Ed evitate quelle spese impulsive di cui in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo Acquario di domani 19 marzo: amore

In coppia: nella relazione non circola tranquillità ma solo perché voi siete intolleranti, agitati. E a farne le spese è il partner.

Soli: lo stato d’animo odierno non favorisce gli incontri. Stare per conto vostro vi farà un gran bene.