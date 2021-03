Oroscopo Acquario domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo domani 6 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dare il via a un’attività

Oroscopo Acquario di domani 6 marzo: umore

Per il vostro segno la situazione sta migliorando, Marte in Gemelli invia vibrazioni dinamiche che vi spingono a progredire. Prenderete delle iniziative, potreste darete il via a un’attività o a qualcosa di creativo che vi permetterà di utilizzare le energie in modo positivo. Il transito, e non è poco, vi fa sentire meno ansiosi e con il trascorrere dei giorni lo sarete sempre di meno.

L’odierna Luna in Sagittario potrebbe farvi ritrovare una vecchia amicizia, parlerete dei “bei tempi” ma al contempo rappresentare un’opportunità per guardare al futuro, c’è la possibilità di condividere un interesse o lavorare insieme a un’idea, che vi permetterà di riallacciare la relazione.

Oroscopo Acquario di domani 6 marzo: amore

In coppia: una discussione per motivi di denaro, se non volete che prenda una brutta piega, cercate di non esagerare.

Soli: la tendenza odierna è quella di idealizzare la persona che vi attrae. Cercate di guardare in faccia la realtà.