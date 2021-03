Oroscopo Acquario domani 7 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 7 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nel posto giusto al momento giusto

Oroscopo Acquario di domani 7 marzo: umore

Mercurio nel vostro segno favorisce le conversazioni, gli incontri e non è escluso l’arrivo di una proposta interessante. E’ una periodo in cui dovete puntare sulla comunicazione: potete convincere chi vi circonda e troverete il sostegno di cui avete eventualmente bisogno. Al contempo, dovete sfruttare al massimo le energie di cui vi dota Marte in Gemelli.

Come? Essere presenti nel posto giusto al momento giusto. Il profitto che ne trarrete migliorerà la vostra situazione, sarà più confortevole e vi permetterà di guardare al futuro con un sorriso. Oggi e domani, aprite occhi e orecchie così da acchiappare al volo il momento più opportuno..

Oroscopo Acquario di domani 7 marzo: amore

In coppia: nella relazione circolano piccole tensioni. Forse avete bisogno entrambi di stare un po’ per conto vostro.

Soli: gli incontri ci sono e avete le carte in regola per conquistare. Tuttavia cercate di essere meno selettivi.