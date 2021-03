Oroscopo Acquario domani 8 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 8 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la tentazione di voler “fare tutto”

Oroscopo Acquario di domani 8 marzo: umore

I transiti odierni vi aiutano a entrare in contatto con persone davvero utili, di supporto o che comunque stanno dalla vostra parte. Condividere le idee può inoltre essere molto gratificante. La Luna in Capricorno è ancora alle spalle del vostro segno: prima di prendere decisioni importanti è indispensabile elaborare eventi ed emozioni.

Per oggi, evitate la tentazione di voler “fare tutto” e concedetevi una pausa, procedete a un ritmo lento, anche se è un approccio insolito per un lunedì. Date la priorità al riposo, al recupero delle energie.

Oroscopo Acquario di domani 8 marzo: amore

In coppia: potreste scherzosamente provocare il partner: farà parte del gioco di seduzione per movimentare la routine.

Soli: i pianeti fanno arrivare l’amore in modo del tutto inaspettato. Oggi avete quel non so che e farete una strage di cuori.