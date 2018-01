Oroscopo Acquariodel 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un incontro importante o…

Il Plenilunio in Leone si oppone al vostro Sole e pone l’accento sui rapporti con gli altri: può trattarsi di un incontro importante o di una trattativa e, di sicuro, in entrambi i casi sarete soddisfatti. Ne riparleremo anche domani, momento in cui Mercurio entrerà nel vostro segno e punterà ugualmente i riflettori sui contatti, spostamenti, conversazioni. Prima decade: puntate, senza esitare, su un progetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]