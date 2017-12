Oroscopo Acquariovdel 28 dicembre 2017

Oroscopo del 28 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una nuova fase…

Quasi pronti ad adottare le misure necessarie per vedere un concreto miglioramento della vostra vita. E, infatti, è l’inizio di una nuova fase in cui otterrete più equilibrio e armonia nei settori chiave, riuscirete a conquistare la pace interiore. Per cui, almeno per oggi, non permettete che i familiari o il partner vi pressino con le richieste, staccate la spina e pensate solo a voi stessi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]