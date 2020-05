Oroscopo Ariete 1 giugno 2020. Caterina Galloni: irrequieti

Oroscopo del 1 giugno 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): irrequieti.

Irrequieti, avete la tendenza a esagerare. Rischiate di fare un dramma per sciocchezze. Vi sentite pronti ad ampliare gli orizzonti nella carriera.

Fissare degli obiettivi e puntare più in alto del solito. Ma è anche un ottimo momento per prestare maggiore attenzione alle relazioni personali.

Amore: in coppia, anticipate i desideri del partner. Soli: fascino all’opera e farete un super incontro!

