Oroscopo Ariete 12 aprile 2020. Caterina Galloni: le responsabilità

Oroscopo del 12 aprile 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): le responsabilità.

Mercurio nel vostro segno è in buon aspetto con Saturno in Acquario: prima di agire rifletterete. Il che non è da voi, impulsivi come siete… E’ probabile che una persona cara vi parli seriamente, vi metta di fronte alle vostre responsabilità e il discorso cadrà a fagiolo: siete, infatti, in un periodo importante per quel che riguarda i vostri doveri.

Al contempo, con la Luna in Sagittario potreste aver voglia di uscire, esplorare orizzonti diversi. Per ora non è possibile ma potete movimentare pur sempre la giornata contattando gli amici! Amore: in coppia c’è armonia, sensualità e sentimenti profondi. Soli: lanciatevi senza timore nella conquista!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dell’ARIETE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.