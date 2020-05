Oroscopo Ariete 12 maggio 2020. Caterina Galloni: riflettere

Oroscopo del 13 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere.

Marte in Pesci fino al 27 giugno. E’ tempo di riflessione. Di sistemare le questioni in sospeso. Non è il momento giusto per prendere iniziative.

Non è facile per voi sempre così attivi ma è un percorso indispensabile. Se doveste trovarvi di fronte a una decisione, cercate di rimandarla.

Amore: in coppia, provate a essere più affettuosi con il partner. Soli: l’amore vi sorride, aprite gli occhi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dell’ARIETE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.