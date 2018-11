Oroscopo Ariete domani 15 novembre 2018. Caterina Galloni: esaminare gli aspetti nascosti di...

Oroscopo del 15 novembre 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete: esaminare gli aspetti nascosti di…

Marte lascia l’Acquario e fino al 31 dicembre sosterà in Pesci. Aprirete il 2019 con il pianeta rosso nel vostro segno e vi sembrerà di vivere una nuova partenza. Per ora, dovete rilassarvi, riflettere, studiare strategie, mettere ordine in alcune situazioni o nella sfera emotiva. Solitamente perseguite gli obbiettivi in modo diretto ma con questo passaggio sarete meno energici e più inclini a esaminare gli aspetti nascosti di qualsiasi situazione e, aggiungiamo, non sarà sempre semplice prendere una decisione. Ma rallentare e riflettere con calma avrà effetti positivi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’Ariete nel 2018.

La tripletta Saturno, Plutone e Giove vi consente di riprendere in mano il timone della situazione: rompere con vecchie abitudini, anche legate al lavoro e, proprio in questo settore, rinnoverete tutto, vorrete guadagnare di più e vi muoverete egregiamente per riuscire nel vostro intento. Consoliderete la vostra situazione o sarete pronti a una svolta ma, in ogni caso, occhio a non lasciare nulla al caso o a sovrastimare le energie rimanendo vittime dello stress. Vero che il boss sarà felice del vostro super impegno ma non dimenticate che è importante dedicare tempo anche a voi stessi, all’amore, alla famiglia. Sul fronte denaro, le entrate non mancheranno ma sarete anche spendaccioni, ogni scusa sarà buona per attingere alla riserva. E verso il terzo trimestre del 2018, tornerete alla ragione, eviterete di dilapidare il denaro guadagnato, oltretutto, con tanta fatica. E grazie a Giove, è probabile ci siano donazioni o eredità. Amore: se la coppia ormai è adagiata nella routine, introducete un po’ di pepe, stravolgete i ritmi; se siete in crisi, a giugno potreste prendere decisioni radicali.