Oroscopo Ariete 17 maggio 2020. Caterina Galloni: un po’ di stanchezza

Oroscopo del 17 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): un po’ di stanchezza.

Se non vi sentite al top della forma, siete stanchi, non fate finta di niente. Non siete Superman né Wonder Woman per cui ricaricate le batterie!

Distraetevi e rilassatevi. Infine, di fronte a un problema riguardante il denaro, evitate di agitarvi poiché troverete velocemente una soluzione.

Amore: in coppia, il partner farà il possibile per vedervi sorridere. Soli: interromperete bruscamente un flirt.

