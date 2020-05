Oroscopo Ariete 2 maggio 2020. Caterina Galloni: efficienti

Oroscopo del 2 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): efficienti.

Efficienza e organizzazione sono le vostre priorità. Siete pratici. Intenzionati a migliorare la routine, la forma fisica e il lavoro.

Vi sentirete più positivi, meno appesantiti. Se in famiglia ci sono state discussioni, ammettete di aver sbagliato. Alleggerite l’atmosfera.

Amore: soli, interessati a una persona. Semaforo rosso. Non è giusta per voi. In coppia: il partner non vi capisce.

