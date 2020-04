Oroscopo Ariete 23 aprile 2020. Caterina Galloni: idee innovative

Oroscopo del 23 aprile 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): idee innovative.

La Luna Nuova in Toro spiana la strada ad alcune idee innovative che potrebbero sicuramente migliorare la visione generale della vostra vita.

E per la gestione e l’aumento dei guadagni potete attingere a idee e tecnologie all’avanguardia.

In congiunzione con Urano, potrebbe spingervi a stanare nuovi modi per aumentare le entrate e essere più inclini a mettere in mostra le vostre capacità.

Amore: in coppia, voi non accettate di fare dei compromessi ma come fate a che la relazione vada per il verso giusto?

Soli: non avete voglia di storie sterili, ed è comprensibile, per cui oggi ve ne state per conto vostro.

