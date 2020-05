Oroscopo Ariete 23 maggio 2020. Caterina Galloni: no alla fretta

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): no alla fretta.

Flessibilità, per oggi non pianificate poiché cambiamenti o deviazioni potrebbero condurvi in direzioni positive. Attenzione quando parlerete.

Nonché alle decisioni che prenderete. La fretta è cattiva consigliera. chi vi circonda potrebbe pensare che siate impazienti o vi stiate ribellando.

Amore: in coppia, escogitare qualcosa di diverso romperà la routine! Soli: un flirt si rivelerà molto promettente.

