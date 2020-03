Oroscopo Ariete 26 marzo 2020. Caterina Galloni: riflettete troppo

Oroscopo del 26 marzo 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettete troppo.

E’ un giovedì in cui rischiate di pensare troppo: per evitare questo atteggiamento mentale, potreste fare un po’ di meditazione oppure al contrario impegnare totalmente le energie in un’attività. Più si agisce, meno si pensa.

E’ pur vero che molti Ariete hanno vissuto un periodo un po’ difficile e se il fuoco via via si sta spegnendo restano tuttavia delle braci che potrebbero durare ancora per un po’ di tempo. Chi, ad esempio, è stato vittima di un’ingiustizia è inevitabile che ci pensi.

Amore: in coppia, la minima contrarietà oggi vi fa saltare i nervi. Probabilmente non è possibile stare per conto vostro e faresta bene a darvi una calmata. Soli: non è giornata di contatti, approfittatene per mettere ordine nelle carte o sistemare casa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dell’ARIETE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Il 2020 non sarà un anno complicato ma al contempo non sarà di tutto riposo. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, sembra abbiano intenzione di mettervi di fronte ad alcune decisioni importanti, spingervi a eliminare ciò che nella vostra vita ormai ritenete inutile e visto che non temete le sfide cavalcherete l’onda senza timore.

Dal 29 giugno fino a tutto dicembre oltretutto avrete il sostegno di un dinamico e coraggioso Marte nel vostro segno! Di sicuro sarete molto ambiziosi, produttivi, pronti a rastrellare ciò che non vi è stato possibile nel 2019 e con grande baldanza coglierete al volo qualsiasi opportunità.

Avete le carte in regola per ottenere il trionfo che desiderate e saprete come “stendere” avversari e concorrenti: non ce ne sarà per nessuno! Tuttavia evitate di agire in modo impulsivo, prima di lanciarvi osservate, riflettete.

Lavoro: il boss, come sempre, da voi si aspetterà parecchio e potrebbe mettervi sotto pressione ma in particolare a giugno, avrete delle splendide soddisfazioni. Potreste fare passi da gigante nella carriera anche se è probabile che avvertiate il peso delle responsabilità che ne deriveranno.

Non dimenticate che siete dei guerrieri figli di Marte per cui osate perché raggiungerete i vostri obbiettivi. Non è escluso che alcuni Ariete stufi della loro attuale situazione lavorativa, decidano di prendere una nuova strada, e tra luglio e dicembre, mollare e ripartire da zero.

Tranquilli, le cose andranno bene, meglio del previsto. Tenete presente, più in generale, che il 20 dicembre Giove entrerà in Acquario e vi troverete in una favolosa posizione per fare solidi progressi! Denaro: qualche alto e basso è possibile, potrebbero esserci spese impreviste e momenti di incertezza ma nulla che sconvolga il vostro budget!

Amore: in coppia, impegnati come sarete nel lavoro, nella carriera, in alcuni periodi rischierete di trascurare il partner. Maggiori attenzioni saranno le benvenute, anche per evitare scontri con il partner.

Se la relazione è arrivata al capolinea non è esclusa una rottura, il che vi sarà la possibilità di aprire un nuovo capitolo della vostra vita. Soli: Il 2020 non sarà l’anno in cui incontrerete l’altra metà della mela ma flirt e avventure potranno ugualmente gratificarvi.

Salute: come detto, il 2020 non sarà di tutto riposo e soprattutto nei primi tre e ultimi tre mesi, dovrete fare in modo di staccare ogni tanto la spina così da riprendervi dallo stress.