Oroscopo Ariete domani 31 ottobre 2018. Caterina Galloni: c'è una schiarita...

Oroscopo del 31 ottobre 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete: c’è una schiarita…

Con Mercurio che entra in Sagittario l’atmosfera diventa più leggera, dopo un periodo di emozioni poco piacevoli c’è una schiarita. Vorrete vivere qualcosa di diverso, ad esempio un viaggio in un paese sconosciuto o trovare un’opportunità per migliorare la vostra vita. Infine, con questo passaggio in parecchie circostanze avrete la possibilità di imporre il vostro punto di vista. Ricordate tuttavia che in qualsiasi discussione la cosa importante non è convincere gli altri ma essere sicuri di voi e delle vostre idee.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’Ariete nel 2018.

La tripletta Saturno, Plutone e Giove vi consente di riprendere in mano il timone della situazione: rompere con vecchie abitudini, anche legate al lavoro e, proprio in questo settore, rinnoverete tutto, vorrete guadagnare di più e vi muoverete egregiamente per riuscire nel vostro intento. Consoliderete la vostra situazione o sarete pronti a una svolta ma, in ogni caso, occhio a non lasciare nulla al caso o a sovrastimare le energie rimanendo vittime dello stress. Vero che il boss sarà felice del vostro super impegno ma non dimenticate che è importante dedicare tempo anche a voi stessi, all’amore, alla famiglia. Sul fronte denaro, le entrate non mancheranno ma sarete anche spendaccioni, ogni scusa sarà buona per attingere alla riserva. E verso il terzo trimestre del 2018, tornerete alla ragione, eviterete di dilapidare il denaro guadagnato, oltretutto, con tanta fatica. E grazie a Giove, è probabile ci siano donazioni o eredità. Amore: se la coppia ormai è adagiata nella routine, introducete un po’ di pepe, stravolgete i ritmi; se siete in crisi, a giugno potreste prendere decisioni radicali.