Oroscopo Ariete 5 maggio 2020. Caterina Galloni: coraggiosi

Oroscopo del 5 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): coraggiosi.

In questo momento i pianeti vi dotano di grande coraggio. Potreste averne bisogno per far fronte alle difficoltà che vi crea una situazione.

Può essere che siate nel mirino di una persona, siate oggetto della sua aggressività. Ditevi che ha un problema. E non entrate nel suo gioco.

Amore: in coppia, spazio al dialogo. Appianate le incomprensioni. Soli: vi sta bene un flirt? Sarà piacevole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dell’ARIETE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.