Oroscopo Ariete 7 maggio 2020. Caterina Galloni: questioni di denaro

Oroscopo del 7 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): questioni di denaro.

Le questioni di denaro in primo piano. Dovrete forse decidere riguardo a qualcosa ma esitate. La cosa migliore sarebbe quella di intervenire.

Non è escluso siate costretti a battere il pugno sul tavolo per ottenere una somma che vi devono per un lavoro. Agite già oggi, non rimandate.

Amore: in coppia, giornata ideale per rivivere la luna di miele. Soli: attratti da passioni (pericolose).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

