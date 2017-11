Oroscopo Ariete del 1 dicembre 2017

Como, Bologna, Trump, Germania...stiamo sdoganando l'Inferno

Como, una pattuglia di naziskin in divisa (letteralmente pelle di nazista) legge un comunicato-proclama in cui si dice di "sostituzione di popoli con non popoli". Lo legge, naziskin in piedi e in cerchio, a chi sta partecipando ad una riunione di associazioni che aiutano migranti e stranieri.