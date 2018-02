Oroscopo Ariete del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

eccessivamente diretti e…

Marte è in armonia con Mercurio: l’aspetto vi spingerà a dire senza giri di parole ciò che pensate e, ovviamente, non sarà sempre in modo gentile. Vi lascerete trasportare, sarete eccessivamente diretti e potreste ferire il vostro interlocutore. Non è escluso, tuttavia, che qualcuno vi dirà qualcosa mirata a motivarvi e che invece prenderete di traverso: vedrete, erroneamente, solo l’aspetto critico…

