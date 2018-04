Oroscopo Ariete del 11 aprile 2018

Oroscopo del 11 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

seguite la ragione…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Attenzione a lanciarvi baldanzosamente in una sfida o un progetto che successivamente potrebbero rivelarsi un peso: in questo momento avete la tendenza a sovrastimare le energie, l’interesse o sottovalutare il tempo di cui avrete bisogno per portare a termine l’obbiettivo. Seguite la ragione e non le emozioni, consiglio che vale anche per quanto riguarda i rapporti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]