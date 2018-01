Oroscopo Ariete del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

serie riflessioni…

Mercurio entra in Capricorno e forma una congiunzione col severo Saturno: un momento di serie riflessioni rispetto a un’iniziativa nel lavoro o alla decisione di assumervi una responsabilità in più o ancora, studiare un’eccellente strategia. Di qualunque cosa si tratti, di sicuro non la prenderete alla leggera… Ma il cielo astrale parla anche di ottime opportunità e non vorrete perderne nemmeno una: è tempo di grandi successi professionali.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]