Oroscopo Ariete del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

rimanere in silenzio…

Mercurio nel vostro segno forma una dissonanza con Saturno in Capricorno: potreste sentirvi dire qualcosa di offensivo oppure, più semplicemente, non avrete voglia di parlare con nessuno. Non è escluso, infine, che una persona sia scontenta di voi, del vostro atteggiamento e non vi rivolga la parola… Un’altra possibile chiave di lettura: non vi sentite in forma, avete un forte mal di testa.

