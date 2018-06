Oroscopo Ariete del 12 giugno 2018

Oroscopo del 12 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

parlare sinceramente…

Con Mercurio in Cancro, fino al 29 giugno, circolerà una leggera instabilità interiore, ed è probabile cambierete umore o parere in un nanosecondo. Sarete inoltre meno concentrati sulla vita sociale e più sulla famiglia, sul piano personale. Il transito rappresenta un eccellente momento per parlare sinceramente con le persone care di alcune questioni che fino a oggi avete avuto difficoltà ad affrontare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com