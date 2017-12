Oroscopo Ariete del 13 dicembre 2017

Oroscopo del 13 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

appianare una situazione ma…

Vi starà a cuore ristabilire la verità o appianare una situazione che tuttavia non vi riguarda personalmente. Procedete pure ma con delicatezza! In generale non usate il guanto di velluto ma, in questo caso dovrete tener conto della sensibilità delle persone coinvolte: in caso contrario, potrebbe ritorcersi contro di voi. Seconda decade: una gratificazione finanziaria, o un regalo, vi metterà di buonumore..

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni