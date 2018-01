Oroscopo Ariete del 13 gennaio 2018

Oroscopo del 13 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

entusiasmo contagioso…

L’entusiasmo arietino oggi è contagioso, credete in voi stessi e avete fiducia in chi vi circonda. Se lavorate, occhio alla gelosia dei colleghi: da qualche tempo, intorno a voi ci sono persone insoddisfatte della loro vita e attribuiscono la responsabilità agli altri. Prima decade: paura, razionale o meno, di non essere all’altezza delle aspettative.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]