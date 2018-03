Oroscopo Ariete del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

le basi per un nuovo futuro…

In mente avete tanti progetti e la dissonanza Venere-Saturno potrebbe spingervi a guardare il futuro ma pensando a un cambiamento. Forse siete sul punto di rinunciare a qualcosa o qualcuno ma Saturno in Capricorno vi costringe a procedere lentamente, a un ritmo che non vi piace, e piegarvi ai suoi tempi. Ma porre le basi per un nuovo futuro, questo spetta soltanto a voi.

