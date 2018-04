Oroscopo Ariete del 14 aprile 2018

Oroscopo del 14 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

suscettibili…

La Luna trascorre il fine settimana nel vostro segno e sarete più sensibili e suscettibili. Cercate di non irritarvi né essere sgradevoli per delle sciocchezze… Prenderete tutto come una critica, anche delle parole innocenti solo perché vi girano! Attenzione, dunque, soprattutto stamattina a non rispondere in modo aggressivo.

