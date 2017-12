Oroscopo Ariete del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

volontà di ferro…

Il buon aspetto tra Sole e Urano potrebbe aiutarvi a concretizzare un progetto o un sogno chiuso in un cassetto (ovviamente realistico). Potrà richiedere un po’ di tempo ma ce la farete! In questo momento, oltretutto, avete una volontà di ferro… E non è escluso che arrivi un’eredità, una donazione, un rimborso (in particolare seconda decade).

