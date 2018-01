Oroscopo Ariete del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prendere il toro per le corna…

La dissonanza Venere-Urano termina oggi, non senza aver creato qualche problema nella vita privata o lavorativa. E’ il momento di prendere il toro per le corna e raddrizzare la situazione con un atteggiamento concreto e pragmatico. Se siete soli, il desiderio di una storia d’amore ora è molto forte: allora, che fate chiusi in casa? Uscite, mettetevi in gioco!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]