Oroscopo Ariete del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

molto suscettibili…

Luna-Mercurio in Cancro scatenano suscettibilità, non sopporterete la minima osservazione e sarete sulla difensiva. Aggiungiamo che ogni qualvolta la Luna è in Cancro siete ipersensibili ma data la congiunzione con Mercurio, le parole di chi vi circonda oggi vi toccheranno eccessivamente. Attribuirete loro un’aggressività che, probabilmente, esiste solo nella vostra immaginazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com