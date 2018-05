Oroscopo Ariete del 14 maggio 2018

Oroscopo del 14 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete: gli ostacoli che affrontate ora…

Le energie planetarie odierne sono un po’ destabilizzanti: da un lato potrebbe nascere un’idea avvincente e dall’altra avere la consapevolezza dei suoi difetti. Non scoraggiatevi e cercate di apportare le modifiche che ritenete nessarie. La Luna Nuova di domani, infatti, ribalterà la situazione in positivo! Tenete presente che in generale, anche nelle questioni di denaro o di proprietà, tutti gli ostacoli che affrontate ora daranno il via a significativi miglioramenti.

