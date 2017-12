Oroscopo Ariete del 15 dicembre 2017

Oroscopo del 15 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

ottimo momento per…

Meno ansiosi rispetto ad alcune questioni su cui vi sembra di non avere controllo. E’ buon atteggiamento poiché la mente sarà aperta a nuove soluzioni e, al contempo, non avrete più timore di come potrebbero andare le cose. E la Luna Nuova in Sagittario, nel fine settimana, segnerà un ottimo momento per seguire la voce del cuore e, se necessario, prendere in considerazione un nuovo inizio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]