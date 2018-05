Oroscopo Ariete del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

momento ideale per…

E’ il momento ideale per concludere una trattativa: il Novilunio parla di denaro e Venere in Gemelli favorisce gli scambi. Transito positivo ma veloce, per cui non esitare a dire senza giri di parole ciò che volete o a stabilire una cifra (in caso di trattativa finanziaria). Detto questo, il vostro interlocutore non sarà veloce quanto voi a decidere e in più, potrebbe imputarsi su un dettaglio. Non imponete nulla, suggerite delle soluzioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com