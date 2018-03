Oroscopo Ariete del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

distratti…

Distratti, perduti nei vostri pensieri e assaliti da emozioni invadenti: oggi non sarete molto efficienti, dovete fare attenzione a non commettere errori. Potreste sbagliare strada, dimenticare qualcosa in casa andando al lavoro oppure perdere un oggetto. Tuttavia c’è una buona motivazione: Saturno in Capricorno crea delle preoccupazioni che assorbono tutta la vostra attenzione.

