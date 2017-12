Oroscopo Ariete del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

tra il desiderio e la sua realizzazione…

Voglia di volare molto alto, più in alto del volo degli uccelli ma tra il desiderio e la sua realizzazione, ce ne corre… In questo momento avete bisogno di respirare, di distrarvi, sentirvi liberi come l’aria ma il pianeta Marte, in Scorpione, suggerisce di modificare i desideri affinché siano aderenti alla realtà! Terza decade: voi siete i soli che, oggi, potrete volare via!

