Oroscopo Ariete del 16 gennaio 2018

Oroscopo del 16 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un’iniziativa audace…

E’ la giornata giusta per prendere un’iniziativa audace mirata a raggiungere un obbiettivo. Oltre a Giove in armonia con Plutone, anche la Luna Nuova è perfetta per impegnarvi e seguire una linea d’azione: è un mix di vibrazioni planetarie che potrebbe guidarvi verso una direzione diversa, che potrebbe cambiare la vita e dare risultati di cui essere orgogliosi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]