Oroscopo Ariete del 16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

il vostro fascino fa presa…

Avete le carte in regola per conquistare, sedurre, e voi per primi capirete che il vostro fascino fa presa e, va detto, lo utilizzerete abilmente. Otterrete quanto volete: Luna, Venere e Marte sono tre alleati e indicano che sarete molto, molto persuasivi. Ma se volete arrivare in fondo all’operazione seduzione, dovete evitare una cosa: esercitare pressione sui vostri interlocutori.

