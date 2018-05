Oroscopo Ariete del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

una bella energia per…

Marte in Acquario, per voi, apre un nuovo ciclo che durerà fino al 12 agosto: avrete una bella energia per avviare o elaborare progetti – anche personali – essere leader se lavorate in team e circondarvi di belle amicizie. Il pianeta rosso rende più facile il raggiungimento degli obbiettivi, non dovrete superare – come è spesso capitato ultimamente – troppi ostacoli. E nel corso del transito, a giugno, potreste riannodare amicizie perse di vista.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com