Oroscopo Ariete del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

farete colpo…

Venere vi apre delle porte e non dovrete fare molti sforzi per ottenere ciò che volete. E se riguarda la conquista di un cuore, farete colpo sulla vostra “preda”… Per cui, evitate qualsiasi forma di negatività, coltivate l’ottimismo! Seconda decade: il pensiero, oggi, va a qualcosa che state aspettando ma che, tuttavia, non arriverà in tempi brevi.

