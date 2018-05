Oroscopo Ariete del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

soldi, soldi, soldi…

Urano, dopo sette anni, lascia l’Ariete ed entra in Toro, nel vostro settore che simboleggia le finanze: al riguardo potrebbe esserci un improvviso cambiamento, dei guadagni, un regalo consistente o la voglia di spendere o investire denaro. Non solo, un’idea o un progetto che sembrano spuntare dal nulla frutteranno dei guadagni o, ancora avrete nuove intuizioni sul fronte denaro, guadagnate potere e autostima. La sfida è quella di pensare fuori dagli schemi così da ideare piani fattibili per migliorare le finanze o cercare fonti di reddito alternative.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com