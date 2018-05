Oroscopo Ariete del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un piacevole incontro…

La congiunzione Luna-Venere odierna segnala un piacevole incontro o un contatto promettente. In programma, per il fine settimana, potrebbe anche esserci un viaggetto! Ma non solo divertimento: i passaggi vi consentono di stanare nuove opportunità di lavoro ed essere più sereni! Potreste anche decidere di affrontare una situazione che, per lungo tempo, avete ignorato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com