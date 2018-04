Oroscopo Ariete del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

raccontarvi una bella favola…

Luna e Nettuno sono in dissonanza: occhio perché oggi rischiate di fare lapsus o rivelare dei segreti o, ancora, raccontarvi una bella favola. Soprattutto se vi piace una persona, potreste immaginare cose che non esistono… Un’altra chiave di lettura del passaggio: non è escluso siate stufi di avere un comportamento che non riuscite a controllare e che vi nuoce.

