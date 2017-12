Oroscopo Ariete del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

considerare le vostre priorità…

I pianeti vi incoraggiano a considerare le vostre priorità: potreste essere alla ricerca di qualcosa e la troverete. Ma cos’è che potrebbe darvi felicità? Non è necessario rispondere immediatamente ma riflettere su questo vi darà un indizio… Terza decade: risolverete definitivamente un problema che si trascinato troppo a lungo.

