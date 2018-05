Oroscopo Ariete del 19 maggio 2018

Oroscopo del 19 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

stabilire la pace…

Venere entra in Cancro, fino al 13 giugno, ed è il momento di stabilire la pace nella vita familiare, prendere in considerazione i vostri sentimenti e i bisogni più profondi. Non è escluso che qualche Ariete sia costretto a vendere qualcosa: ma data l’opposizione del pianeta con Saturno, al riguardo potreste essere molto esitanti. Più in generale, è il momento giusto per liberarvi di cose che ormai non sono più utili anche se può essere problematico.

