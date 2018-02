Oroscopo Ariete del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

molto critici…

Brontoloni, più del solito, e ogni cosa sarà un pretesto per… rompere. Un dettaglio, invisibile agli occhi degli altri, scatenerà una critica. Sebbene abbiate piacevoli aspetti di Venere, Mercurio e Marte, che vi rendono anche grintosi, oggi avvertite le vibrazioni della Luna in Vergine: la Luna rappresenta la sfera emozionale, spesso non ha nulla a che vedere con la realtà (i buoni aspetti) ma solo ciò che provate. E, interiormente, siete molto critici.

