Oroscopo Ariete del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

tempesta emotiva…

Con la Luna in Cancro vi trasformate in maestri dell’umore altalenante, sarete travolti da una tempesta emotiva e, più o meno, ce l’avrete con il mondo intero… Canalizzate queste energie negative, attingete a piene mani alle vostre risorse, ritrovate la motivazione! Anche perché, nel lavoro, circola competizione, siete oggetto di gelosie e alcuni Ariete sono costretti a tutelare il loro posto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]