Oroscopo Ariete del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

sicuri rispetto al futuro…

Grazie alla Luna in Sagittario in buon aspetto con Mercurio, oggi avete belle energie, siete pronti a condividere le idee, parlare dei progetti e vi sentite sicuri rispetto al futuro. Forse non sempre saprete bene cosa fare di questo surplus di energie ma sicuramente penserete positivo! Gli incontri di lavoro sono particolarmente vantaggiosi, una persona o delle informazioni si riveleranno utili a portare avanti un progetto o raggiungere un obbiettivo. E sul fronte amore, l’eros è al top!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]