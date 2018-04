Oroscopo Ariete del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

costruire una base solida…

Il Sole entra in Toro, e raggiunge altri cinque pianeti nell’Elemento Terra: la loro azione regala stabilità. Potreste essere meno inclini a passare all’azione, prima rifletterete! Non è nel vostro stile, d’accordo, ma può aiutarvi a perseverare e costruire una base solida per il futuro. Nel corso del transito, non è escluso l’acquisto di un nuovo pc, un cellulare o un’auto: si rivelerà un buon investimento.

